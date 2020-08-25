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Zafertepeçalköy’de tören hazırlıkları
ZAFERTEPEÇALKÖY'DE TÖREN HAZIRLIKLARI
KÜTAHYA 25.08.2020, 10:59
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy’ de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıkların belediye ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında, kutlamaların daha rahat bir ortamda izlenebilmesi için belediye ekiplerimiz Zafertepeçalköy’de bulunan kutlama alanında çalışma yapıyorlar. Tören alanında temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin mekanları Cennet olsun inşallah’’ ifadelerini kullandı.
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