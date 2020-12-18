Zafer OSB’de 124 milyon TL yatırım için yer tahsisi yapıldı

Bursa’da faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, Kütahya’ya 124 milyon TL’lik yatırım kararı aldı. Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyete geçmesi ve ilk etapta bin 400 kişiye istihdam sağlanması hedeflenen tekstil fabrikasının yer tahsisi imza töreni Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Çelik’in yanı sıra Altıntaş OSB Yönetim Kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Öncel, Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz ile Yuteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Uğur katıldı.

“İlk etapta bin 400 insanımıza ekmek kapısı olacak”

124 milyon TL tutarında yatırımın Kütahya’ya kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz diyen Vali Ali Çelik, “70 bin 532 m2 tahsis edilen alanda kurulacak tekstil fabrikasında ilk etapta bin 400, 3. yılda 2 bin 200 vatandaşımız istihdam edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize, insanımıza hayırlı olsun” dedi.

Kütahya’nın coğrafi konumu ve sahip olduğu yatırım avantajlarıyla önemli imkanlar sunduğunu kaydeden Vali Çelik, Kütahya’ya yatırım yapmak isteyen yatırımcılara gereken her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Ali Çelik ile Yuteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Uğur, yer tahsis sözleşmesini imzaladı.