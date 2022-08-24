Zafer Meydanı’nda peyzaj çalışmaları

İmalat çalışmaları hızla devam eden Zafer Meydanı projesinde ekipler, çiçek, farklı türlerdeki fidanlar ve çim serim işlemini başlattı. Diğer taraftan meydana desenli karo döşeme işlemleri de hızla devam ediyor.

29 Ağustos’ta açılması planlanan Zafer Meydanı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Proje içerisinde yer alan peyzaj çalışmaları bugün başladı. Ekipler, çiçek ve farklı türlerdeki fidanların ekimi ile birlikte çim serim işlemlerimi başlattı.

Kütahya’nın simgesi vazonun iç kısımları ile birlikte havuz duvarının orijinaline göre mozaik kaplama işlemleri de sürüyor.

Yürüyüş yollarında kullanılacak olan mozaiklerin de döşeme çalışmalarının başladığı Zafer Meydanı çevresi ile birlikte Kütahya’nın yeni yüzü olmaya hazırlanıyor.