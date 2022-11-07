Zafer Meydanı’na gölgelik ve oturma grupları

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı’nda tamamlanma aşamasına gelen oturma grupları ve gölgelik montajlarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda büyük bir coşkuyla resmen açılışı yapılan ve Türkiye’nin en büyük şehir meydanı olan Zafer Meydanı’nda oturma grupları ve gölgeliklerin montaj çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Ekiplerin son dokunuşları yaptığı Zafer Meydanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, meydanın hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin beğenisini kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Kütahya’ya değer katan Zafer Meydanı; yürüyüş alanları, kültür ve sanat köşesi, Kütahya’nın simgesi Vazo, 26 metre gönder uzunluğu ile Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız, Türk Devletlerinin bayraklarının yer aldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtının bulunduğu tören alanı ile şehrimizin bir numaralı cazibe merkezi oldu.