Zafer Kupası’nda biricilik İzmir Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü’nün

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası sahiplerini buldu.

Kupa törenine katılan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “100 yıl önce verilen bir mücadelenin yıl dönümünde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, Türk kültürümüzün farklı değerlerini burada sergiledi. Her birini hayranlıkla izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlemeli Dal kategorisinde ekiplerin şampiyonluk kupası için kıyasıya yarıştılar. Kulüplerin gösterilerin ardından yapılan puanlama sonucunda İzmir Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birinci, Kars Dore Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Kocaeli Folklor Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Şampiyonların kupalarını MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu verdi.