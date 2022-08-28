Zafer Havalimanı’nın katkılarıyla Zafer’in 100. Yılı coşkusu

Büyük Taarruz’un 100. yılı Afyonkarahisar ve Kütahya’da coşkuyla kutlandı. Zafer Havalimanı’nın katkılarıyla Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı’nda zaferin 100. Yılına özel olarak kurulan ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterileriyle katılımcılara görsel bir şölen sunuldu.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’dan başlayan Büyük Taarruz’un 100. yılı yaklaşırken, Türk milletinin bağımsızlığının tescillendiği bu büyük günün 100. Yıldönümü 27 Ağustos günü Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Afyonkarahisar ve Kütahya’daki belirli noktalarda, “Zaferin Yüzü, Senin Yüzün” konseptiyle hazırlanan özel fotoğraf alanları ve 27 Ağustos akşamı ışık-lazer gösterileri Kütahya ve Afyonkarahisar halkının da yoğun katılımıyla gerçekleşti ve izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Zaferin Yüzü, Senin Yüzün

Kütahya ve Afyonkarahisar’da valiliklerin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler 30 Ağustos tarihine kadar sürecek. Zafer Havalimanı’nın destekleriyle 27 Ağustos tarihinde ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ konseptiyle hazırlanan özel fotoğraf alanları Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı’ndaki noktalarda kuruldu. Fotoğraf alanlarında Zafer Bayramı’na özel fotoğraflar çektiren vatandaşlar, 27 Ağustos akşamı Afyon Kalesi’nde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerini de ilgiyle takip etti.(EFE-)