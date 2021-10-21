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Zafer Havalimanı’nda yangın söndürme tatbikatı

Altıntaş Zafer Havalimanı İşletme Müdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 21.10.2021, 14:36
Zafer Havalimanı’nda yangın söndürme tatbikatı

Altıntaş Zafer Havalimanı İşletme Müdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AFAD İl Müdürü Ali Artun, Zafer Havalimanı İşletme Müdürü Ali Ersan Altundal, havalimanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri ile havalimanı personeli katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle düştü ve yangın çıktı. Kısa sürede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı. 42 personelin görev aldığı tatbikat ile ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmet Can İrdelp, "İstenmeyen olaylar bizim her an tetikte olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Havalimanımızda gerek itfaiyemiz gerekse diğer birimlerimizin her an her türlü olasılığa hazır bir şekilde 24 saat en ufak bir boşluk bırakmadan hazır bulunması gerekiyor" dedi.

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