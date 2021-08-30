Zafer Bayramı kutlamaları başladı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kütahya Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kütahya Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları Kütahya Valiliği Atatürk anıtına çelenk sunum töreni ile başladı.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Atatürk anıtına çelenk sundular.
Çelenk sunmanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.
Tören, Vali Çelik, Garnizon Komutanı Gündüz ve Belediye Başkanı Işık’ın Valilik makamında tebrikleri kabulü ile son buldu.
Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Erbaş, Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, siyasi parti il temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ile il protokolü yer aldı.