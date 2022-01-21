Zabıtadan hayvanlara temel yiyecek

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sahipsiz kedi ve köpekler ile kuşlar için belirli noktalara yem ve mama bırakılıyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile kuşlar için belirli alanlara yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

Başkan Doğan,” Ekiplerimizce her gün belirlenen noktalara kuşlar için yem, köpek ve kediler için ise mama, ekmek ve yemek bırakılmaktadır. Kış mevsimi itibariyle soğuk hava ve kar yağışlarında sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması istiyoruz. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli aralıklarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecekler" dedi.

Doğan, sokak hayvanları için Esentepe Mahallesinde yaklaşık 2 bin 400 metrekare orman içinde doğal ortam alanı belirlenerek başlatılan geçici hayvan barınağı yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.