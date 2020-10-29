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Zabıta aracı bayraklarla süslendi

TÜRK BAYRAKLARI İLE SÜSLENEN ZABITA ARACIYLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

KÜTAHYA 29.10.2020, 13:13
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Zabıta aracı bayraklarla süslendi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, zabıta aracı Türk bayraklarıyla süslendi ve tüm mahallelerde vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marşlarla kutlandı.

Emet Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmayan vatandaşlarımız için, zabıta aracımızı Türk bayraklarıyla süsleyip, ilçemizdeki tüm mahallelerimizde aracımızdan seslendirilen marşlarla vatandaşlarımıza Cumhuriyet coşkusunu yaşatmaya çalıştık’’ denildi.

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