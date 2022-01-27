Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti

Vali Ali Çelik, Altıntaş’a bağlı Zafertepeçalköy’deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, şehitliğin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca hazırlanan proje kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından yenilendiğini söyledi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi ile kahraman Mehmetçiklerin ebedî istirahatgâhının hak ettiği görünüme kavuşturulduğunu belirten Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çelik, peyzaj projesi hazırlıklarına da en kısa sürede başlanacağını söyledi.