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Yunus’la Yürürken” isimli tiyatro Simav’da sahnelendi

Kütahya’nın Simav ilçesinde sahnelen “Yunus’la Yürürken” isimli tiyatro oyunu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

KÜTAHYA 11.08.2021, 09:39
Yunus’la Yürürken” isimli tiyatro Simav’da sahnelendi

Kütahya’nın Simav ilçesinde sahnelen “Yunus’la Yürürken” isimli tiyatro oyunu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu’ndan Özlem Lale’nin yazdığı, Saliha Karahasan’ın yönettiği “Yunus’la Yürürken” isimli tiyatro oyunu Simav’da sergilendi.

Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Simav’da sahnelenen oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve kareografisini ise Tolga Aktekin’in üstlendiği bildirildi.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği oyun, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
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