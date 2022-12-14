Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0.29 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.B. ( 38) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.29 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.