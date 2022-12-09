Yunus Timleri affetmiyor

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan iki araç içerisinde ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda Y.M. (36) isimli şahsın sevk ve idarisindeki, H.E. (32) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahısların yapılan üst aramalarında 3,76 gram esrar maddesi, Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, M.Ö. (31) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın üst aramasında, 1,00 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.