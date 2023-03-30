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Yunus Timleri 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi
KÜTAHYA’DA YUNUS TİMLERİ 2 KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ
KÜTAHYA 30.03.2023, 11:50
Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda C.Ç. (42) ve H.K. (18) isimli şahısların yapılan üst aramalarında ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada, 2.81 gram bonzai ve 1 adet kova tertibatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.