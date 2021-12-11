Yoncalı’daki sıcak su kuyuları bir merkezde toplanacak

Yoncalı’da, imalatı devam eden beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yoncalı’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu hatırlatarak, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Tavşanlı Çevre Yolunda, Karayolları tarafından yapımı tamamlanan kavşak ile Yoncalı’yı bağlayan yolda yapımı başlayan beton asfalt imalatını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yoncalı’nın, Kütahya’nın dışa açılan penceresi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve önemli turizm yatırımlarının yer aldığını ifade etti.

Yoncalı Mahallesinde, OEDAŞ tarafından yapılan elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları tamamlandığını ifade eden Başkan Işık, “Yine bölgedeki sıcak su kuyularının birleştirilerek merkezi sistemde toplanmasına yönelik sıcak su hatlarının planlama çalışmaları ve yer altı boru döşeme çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapıda ihtiyaç duyulan gerek kilit taşı döşeme, gerek sıcak asfalt, gerekse ana bağlantılardaki beton asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2021 yılı içerisinde mahallemizde, 2 bin 535 ton sıcak asfalt kaplama, 315 ton sıcak asfalt yama, 12 bin 500 metrekare yeni imalat kilit taşı kaplama olmak üzere üst yapı çalışmalarımız tamamlandı” dedi.

"Özlenen bir Yoncalı Mahallesi için çalışıyoruz"

Yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Gülümser Hatun Turizm tesislerinin, yolunun çevre yoluna bağlantısını sağlayacak beton yol imalatının bugün itibariyle başladığını söyleyen Başkan Işık, “Toplam bin 600 metre uzunluğunda ve 4 bin 500 ton beton asfaltın kullanılacağı yol imalat çalışmamız hayırlı olsun. Mahallemizde ayrıca 15 metreye 30 metre boyutlarında toplam 450 metrekarelik halı saha çalışması da başladı. 2022 yılı içinde hizmete açılacak” diye konuştu.

Başkan Işık, Tavşanlı Çevre Yolunda yeni açılan kavşakla beraber Yoncalı’ya ana giriş olarak düzenlenen bulvar ve bu bulvara bağlantıyı sağlayacak yolun kısa sürede tamamlanarak, Yoncalı Mahallesinin özlenen yere gelmesi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Işık “Bu vesile ile burada gece gündüz demeden mahallemize hizmet eden başta saha işçilerimiz olmak üzere, amirlerimiz, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz, “Belediye Başkanımız ve çalışma ekibine mahallenin taleplerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışması olduğu için üst yapı çalışması yapılamıyordu. Alt yapı çalışmaları biter bitmez üst yapı çalışmaları belediyemiz tarafından yapılıyor” dedi.