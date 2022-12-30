Yoncalı’da asfalt mesaisi

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Yoncalı Mahallesi’nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Kütahya’daki tüm mahallelerde üst yapı imalatlarına tüm hızıyla devam eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipler, daha konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, termal turizminin şehrimizdeki önemli merkezlerinden Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi’nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla hem mahalle sakinleri hem de Yoncalı’yı ziyaret eden misafirlerimiz daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.