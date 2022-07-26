Yoncalı çayırı artık Kütahya Belediyesi’nin

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, uzun yıllar İl Özel İdaresi’ne tahsisli olan Yoncalı Çayırı’nın Kütahya Belediyesi’ne tahsisinin gerçekleştiğini ifade etti.

Bir çok etkinliğin artık Yoncalı çayırında yapılacağını dile getiren Başkan Işık, “Sayın Valimize, İl Genel Meclisimize ve İl Özel İdaremize teşekkür ediyorum. Çünkü bugün kadar bu üzerinde bulunduğumuz Yoncalı Çayırı Özel İdaremize tahsisliydi. Dolayısı ile Kütahya Belediyesi olarak bizim buraya herhangi bir çivi çakmamız veya bir organizasyon için burada farklı bir imalat yapmamız mümkün değildi. Çok kısa zaman öncesi bu tahsis Özel İdaremizden kalktı, Kütahya Belediyesi’nin kullanımına tahsis edildi. Allah nasip ederse 2023 yılında bu çayırın tamamının düzenlendiği, bu şehrin yüz akı ve turizm merkezini cazibe haline getiren Yoncalı Çayırı olarak Kütahya Belediyesi projesini çizdirdi, şimdi uygulama çalışmaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa 2023 yılında Yoncalı Çayırımızı Kütahya’mızın yüz akı bir etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Bu çayırda daha güzel bir ortamda, yeşil çimler üzerinde ve sosyal donatıları ile birlikte daha güzel ortamda bu güzel insanları bir araya getirip, kültürümüzü yaşatacak her türlü etkinliği yapabilecek bir alana dönüştürmeyi hedefledik. Emeği geçen tüm kurum yöneticilerine bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Çayırın sadece Yörük ve Türkmen Şöleninde değil yağlı güreş ve farklı etkinliklerde de kullanılacağını belirten Başkan Işık, “Burayı sadece Yörük Türkmen şenliği etkinlik alanı olarak değil, yağlı güreş alanı olarak da düşünüyoruz. Kütahya’nın kurtuluşunun 100. yılında yağlı güreş etkinliğini burada yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye Devletinin kuruluşunun 100. yılında ulusal ya da uluslararası Yörük ve Türkmen Dernekleri şenliğinin ve sahipliğini sadece Kütahya Belediyesi’nin sponsorluğunda ve ev sahipliğinde yapmak istediğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. İş adamlarımızın buradaki katkıları elbette çok önemli bir unsur. Organizasyonun gerçekleşmesinde maddi manevi desteğini sunanlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu organizasyonları yapanların daha rahat edebilmesi, kapı kapı sponsorluk için dolaşması beni üzdü. Katılım sağlayan ve destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyor, toyunuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.