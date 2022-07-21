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Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Kütahya’da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

KÜTAHYA 21.07.2022, 18:21
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Kütahya’da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Merkez Servi Mahallesi Mithatpaşa caddesi üzerinde bugün saat : 16:45 civarında 22 yaşlarında bir genç, hiç tanımadığını beyan ettiği biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan mağdur genç 112 Acil Servisi ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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