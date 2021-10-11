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Yol çizgi çalışmaları tamamlandı

Kütahya’da, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanarak yılların alt yapı ve asfalt sorunu çözümlenen Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi ve çevresinde yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

KÜTAHYA 11.10.2021, 14:03
Yol çizgi çalışmaları tamamlandı

Kütahya’da, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanarak yılların alt yapı ve asfalt sorunu çözümlenen Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi ve çevresinde yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Ali Paşa Mahallesi Sebil Erenler Caddesi ve çevresindeki 10 sokak ve caddede yapılan asfalt serim işleminde 8 ton asfalt kullanılarak yılların sorununa çözüm olunmuştu. Yapılan alt yapı ve asfalt serimi ile başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok Kütayalı vatandaşın rahatlıklar v konfor içinde kullanabileceği cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmaları da tamamlandı. Yapılan yol çizgi çalışması ile olası trafik kazalarının önüne geçilirken, taşıtlar ve yayaların trafik kurallarına riayet ederek daha rahat ve güvenli seyahat etmeleri sağlanıyor.

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