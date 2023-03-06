Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kaldırım çalışmaları

Mahallelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Şehirde yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi ekipleri, üstyapı yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde çalışmalara başlayan ekipler, ihtiyaç duyulan ve altyapısı tamamlanan yerlerde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen üst yapılarla vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanına kavuşacak.