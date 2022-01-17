Yetimler için harekete geçtiler

Kızılay Kadın Teşkilatı Kütahya Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, Yetim Destek Programı Eğitimi’ne katıldı.

Eğitime kadın teşkilatları ve gönüllülerin yanı sıra Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Toplumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gazi Alataş ve Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin de katıldı.

Tanışma ve açılış konuşmaları ile başlayan 3 günlük program sürecinde pek çok dalda eğitim verildi. Programın ilk gününde Seher Kuş tarafından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Semra Aydın Avşar tarafından Gönüllülük, Sibel Topcu ve Emrah Göktürk tarafından Yetim Destek Programı ile Alperen Zengin tarafından Sosyal Medya Kullanımı ve İletişimi eğitimi verildi. İkinci günde Eda Yıldırım Baysal tarafından Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma, Zeynep İkbal Tombul tarafından Çocuklarla Çalışma, Hatice Esra Bakır tarafından Zorlu Yaşam Olaylarında Çocuk ve Genç ile Agah Atalay tarafından Kişisel Verilerin Korunması eğitimleri verildi. Eğitim programı sertifika takdiminin ardından sona erdi.

Kızılay Kütahya Şube Başkanlığı ve Kütahya Kadın Teşkilatı olarak, Kadın Teşkilatı gönüllüsü ve yetim saha koordinatörü olarak programı yürütecek Semra Sarıışık Tozaraydın, Kütahya’yı temsilen çalışmalara başladı.