Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program vaaz ve dua ile devam etti.Yağmur duasına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan ile Çevre köylerden ve Yenikent Beldesinden birçok vatandaşın katıldı.

Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Karaca, yaptığı açıklamada, "Beldemizde geniş katılımlı bir yağmur duası yaptık. Mahsulümüzü ektik ve yağmur bekliyoruz. Bizler belde halkı olarak bereket ve bolluk için yemek ikramında bulunup yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim yaptığımız hayırları kabul eylesin. Duamıza katılan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.