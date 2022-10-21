Yeni rektörlük binası ve Engelsiz Yaşam Merkezi Bakan Kasapoğlu tarafından hizmete açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, (KSBÜ) yeni rektörlük binası ve binanın içerisinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.

Programda konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni Rektörlük binası ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Kütahya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kasapoğlu, "Üniversiteler bizim en önemli paydaşımız. KSBÜ bizim paydaşımızdır. Bu kurumların ihtiyaçlarına katkıda bulunmak bize bir görevdir. Gençlerimiz neredeyse biz oradayız. Genç ofisleri açtık üniversitelerde. İnşallah birini de KSBÜ’de açalım. Bunun müjdesini de bugün sizlerle paylaşalım” dedi.

Açılış programında Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, protokol üyeleri, akademik ve idari personeller yer aldı.