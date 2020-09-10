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Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı

SİMAV İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ ATANAN ŞUBE MÜDÜRLERİ GÖREVE BAŞLADI

KÜTAHYA 10.09.2020, 10:45
Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı

Kütahya’nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin edilen şube müdürleri, görevlerine başladı.

Manisa - Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ünal Özcan, Balıkesir 6 Eylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat Ünal, Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Taştan, Manisa Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım’ın, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak göreve başladığı bildirildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, daha önce farklı il ve ilçelerde görev yaparak Simav’a atanan yeni Şube Müdürleri’nin tecrübeleriyle görevlerini en iyi bir şekilde icra edeceklerine inandığını ifade etti. Şirikçi, “Koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim sisteminde, üzerimize düşen görevleri ekibimizle birlikte yapacağız. İlçemize atanan Şube Müdürü arkadaşlarımızın yeni görevlerinin milli eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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