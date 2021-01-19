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Yeni Adliye Sarayı yatırım programına alındı
Kütahya’da Adliye Sarayı binasının 2021 yatırım programına alındığını bildirildi.
KÜTAHYA 19.01.2021, 10:20
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Kütahya’da Adliye Sarayı binasının 2021 yatırım programına alındığını bildirildi.
Eskişehir-Afyonkarahisar- Tavşanlı kavşağı üzerinde Gaybiefendi Mahallesi’nde 25 bin 302 metrekarelik kullanım alanına sahip
Adliye Sarayının 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor.Baro Başkanı Başkan Ahmet Atam, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her platformda Kütahya Adliye binasının fiziki olarak yetersizliğini dile getirdik, üç ayrı binada hizmet vermeye çalışmanın, bu parçalanışın dahi yetersiz kaldığını, bunun birçok sakıncaları ve istenmeyen durumlarıda beraberinde getirdiğini dillendirdik. Gerek Adalet Bakanlığı ile gerekse Milletvekillerimizle yaptığımız görüşmelerde Kütahyamıza acilen yeni bir adliye binası yapılmasının ne kadar zorunluluk arzettiğini devamlı surette ilettik.Nihayet bu yönde çalışmalarımız ve taleplerimizin sonuç verdiğini görmek üzereyiz. Programa alınıp bu yıl yapımına başlanacak yeni Kütahya Adliye binasının 2023 yılında hizmete gireceği belirtilmektedir. Bu konudaki karar, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlimize, tüm meslektaşlarıma ve yargı camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.