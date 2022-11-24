Yemek yarışmasından ödülle dönen öğrenciler Müdür Başyiğit’le bir araya geldi

Uluslararası Gastro Antalya Yemek Yarışması’nda 2022 yılının en iyi lisesi seçilen Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ile yarışma ekibinde yer alan öğretmen ve öğrenciler İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

17-20 Kasım tarihleri arasında yapılan, "Uluslararası Gastro Antalya Yemek Yarışması’nda ilk gün sıralamada birinci olan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı" öğrencileri "Bireysel Tatlı Tabağı" kategorisinde 1 gümüş madalya, "Makarna" kategorisinde 1 altın madalya aldılar.

Yarışmanın ikinci gününde ise "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı" öğrencileri "Bireysel Ana Yemek" kategorisinde yine altın madalya, "Modern Türk Mutfağı" ekip yarışmasında da gümüş madalya aldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Uluslararası Gastro Antalya Yemek Yarışması’nda Kütahya’yı temsil eden, toplamda 4 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak dönen ve 2022 yılının en iyi lisesi seçilen Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.