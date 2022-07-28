Yedigöllere 150 bin yavru sazan

Kütahya’da, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer ile birlikte Yedigöller bölgesine 150 bin adet sazan balığını göle bıraktı.

Beraberindeki heyet ile birlikte Yedigöller bölgesine 150 bin adet yavru sazan balığı bırakan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Geçtiğimiz yıl ekim- kasım aylarında temizliği yapılan ve yaklaşık 110 dönüm üzerine oturan Yedigöller bölgemizde Tarım İl Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsis edilen 150 bin sazan balığını göle bıraktık. Edindiğimiz bilgiye göre bir yıl içerisinde her bir anaç 100 bin yavru bırakıyor. Bu da bu bölgenin olta balıkçılığına müsait olduğunu gösteriyor. Yedigöller bölgesinin ihale süreci başladı.Ota balıkçılık bölgesi, yürüme ve dinlenme alanları, piknik alanları şeklinde önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Burası Kütahya için nefes alınacak bir yer olacak. Bugün itibariyle bıraktığımız balıklarında buraya ayrı bir renk katacağı kesin. İlimize hayırlı olsun” dedi.