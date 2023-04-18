Yedigöller’de çocuk oyun parkının montajının tamamlandı

Belediye Başkanı Alim Işık, tamamlandığında şehrin farklı bir kimliğe büründürecek olan Yedigöller Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Şehrin en önemli projelerden birisi olan Yedigöller Alanı’ndaki üst yapı çalışmaları ekiplerin yoğun mesaisiyle devam ediyor. Toplam 255 bin metrekarelik alanda süren çalışmalarda üstyapı imalatlarının büyük bir kısmı tamamlanma aşamasına geldi. Proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller Alanı içerisinde yer alacak devasa çocuk oyun parkının montajının tamamlandığını ve diğer imalatlarda da önemli mesafe katedildiğini söyledi. Bir taraftan da iskele imalatı ve peyzaj çalışmalarının da sürdüğünü belirten Başkanı Işık, her türlü sosyal ve kültürel faaliyette kullanabileceğimiz alanı bir an önce şehrimize kazandırmak istediğini ifade etti.

Yedigöller Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.