Yedigöller, Kütahya’nın cazibe merkezi olacak

Kütahya’da, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılması planlanan Yedigöller Alanı’nda çalışmalara başladı.

Şehri geleceğe taşımak adına çevre yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Yedigöller Alanı için geçtiğimiz günlerde yüklenici firmayla sözleşme imzalamıştı. İmzaların atılmasının ardından vakit kaybedilmeden çalışmalara başlandı. Sahaya inen ekipler, reglaj çalışmasıyla Yedigöller Alanı projesinin startını verdi. İçinde 42 bitki ve 30’u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Alanı’nın, hayata geçirilecek projeyle birlikte sosyal ve kültürel alan olması amaçlanıyor.

Yedigöller Alanı’nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları ve olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği yerler olacak.

Yapım ihalesini kazanan firmanın sahibi Ali Doğaç, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Alim Işık’ın da belirttiği gibi, proje 29 Ekim 2023 de tamamlanıp hizmete sunulacak. Çalışmalarımız başladı. Burası bitiğinde inşallah Kütahya’nın yeni cazibe merkezi olacak" dedi.