Yazar Ayşe Doğan Elarslan’ın ‘Kütahya’da Su Yapıları’ kitabı çıktı

Yazar Ayşe Doğan Elarslan’ın kaleme aldığı ve Kütahya Belediyesi’nin kültür yayınları çerçevesinde basımını gerçekleştirdiği ‘Kütahya’da Su Yapıları’ kitabı çıktı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Elarslan’a emeği için teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi, 2022 yılının ilk kültür yayını olarak basımı gerçekleştirilen ‘Kütahya’da Su Yapıları’ kitabı, yazar Ayşe Doğan Elarslan’a teslim edildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kendisini ziyaret eden Elarslan’a teşekkür ederek, “Bugün çok değerli bir esere daha kavuşmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayşe Doğan Elarslan hanımefendi daha önce bize Kütahya’daki su yapılarıyla ilgili yılların birikimi olan eser hazırlığını getirdi. Meclisimizde alınan karar ile Kütahya Belediyesi’nin kültür yayınları olarak kitabın basımına onay verdik. 2022 yılının ilk yayını olarak ‘Kütahya’da Su Yapıları’ adlı eseri şehrimize kazandırdık. Bugün, baskıları yazarımıza teslim edeceğiz. Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında en büyük katkı sahibi olan Ayşe hanıma teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Kitabın basılmasında emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yazılı eserlerin kalıcı özelliği olduğunu vurgulayan Başkan Işık, geçmişimizi bugüne, bugüne de yarınlara taşımanın tek yolunun eser bırakmaktan geçtiğini söyledi.

Yazar Ayşe Doğan Elarslan, kitabın basit su yapıları olan çamaşırlıklarla ilgili olduğunu ifade ettiği açıklamasında, “Çamaşırlıkların yanında bulunan tekke, cami, çeşme, gibi yapıları da ele aldım. Çamaşırlıkların ilk başlangıcı 800 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çamaşırlıklarımızın tamamına yakını kitapta yer alıyor. Başkanımıza bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.