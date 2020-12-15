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Yayalar ve araç sürücüleri “Yaya önceliği” hakkında bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan trafik kampanyası kapsamında yaya öncelikli trafik anlayışının oluşturulması için Kütahya’da sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
KÜTAHYA 15.12.2020, 14:26
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İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan trafik kampanyası kapsamında yaya öncelikli trafik anlayışının oluşturulması için Kütahya’da sürücü ve yayalar bilgilendirildi.
Kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı ve Menderes Caddesi’nde uygulama yapıldı.Araçların tek tek durdurulduğu uygulamada; 200 araç sürücü, 250 yolcu ve yaya “trafikte yaya önceliği” kuralı hakkında bilgilendirildi.
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