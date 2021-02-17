Yavru köpekler için seferber oldular

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışından dolayı aç kalan sokak hayvanları ve yavru köpekler için belli noktalara yiyecek bıraktı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına, belediyemiz ekiplerince yiyecek verilerek yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Belediye olarak her zaman sokak hayvanları konusunda gerekli çalışmaları yapmaktayız. Özellikle yeni doğmuş yavru köpekleri, kapalı alanlara alıp besliyoruz. Soğuk kış günlerinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek’’ dedi.