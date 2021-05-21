Yatırımlar açılışa hazır

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, Kiçir Köyü’nde yapımı tamamlanan köy kütüphanesinin açılışa hazır olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, yapımı tamamlanan köy kütüphanesinin özellikle gençlere yönelik bir yatırım olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, “Kiçir Köyü’ne kazandırılan kütüphane 300 bin TL maliyetli olup, yüzde 75’i köy halkı tarafından karşılandı” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da destek verdiği kütüphanede, gençlere yönelik çerkes kültürü faaliyetlerine yer verileceği belirtildi.