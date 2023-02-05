Yarıyıl tatilinde tercih termal oteller

Kütahya Ilıca Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, ailelerin sömestr tatili tercihlerini termal otellerden yana kullandığını ifade etti.

Yarıyıl tatili süresince doluluk oranının tesislerinde yüzde yüz seviyesinde gerçekleştiğini belirten Umur, otelde misafirlerin hem bedenen hem de zihnen dinlenme imkanı bulduğunu kaydetti.

Yarıyıl tatilini Ilıca Harlek Termal Otel’de geçiren aileler, kaldıkları süre içeresinde şifalı sulardan istifade ettiklerini dile getirdiler.

Umur, "Koca bir yarıyıl tatilini geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de ailelerin yarıyıl tatili tercihlerini termal tesislerden yana kullandılar. Yüzlerce müşterimiz termal hamam ve havuzlarımızdan yararlanıp, doğanın güzelliklerinden yararlandılar. Harlek ailesi olarak, müşterilerimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

Engin Umur, oteldeki termal suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere sedef, kireçlanma, sporcu yaralanmaları ile iç ve dış menüsküs yırtıklarına şifa olduğunu sözlerine ekledi.