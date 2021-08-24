Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

Müdür Başyiğit, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, idarecilerini ve velilerini tebrik ederek, öğrencilerin bu tür yarışmalara ilgi göstermelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.