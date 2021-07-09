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Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, altyapı ve içme suyu çalışmalarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 09.07.2021, 10:54
Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, altyapı ve içme suyu çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ’’Emet ilçemize bağlı Yarış köyümüzde, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi ve bin kişilik fosseptik yapım işi aralıksız devam ediyor. 7 bin 470 metre uzunluğundaki içme suyu, 7 bin 469 metre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi ve bin kişilik foseptik yapım işinin 90 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun ifadeler kullanıldı.
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