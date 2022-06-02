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Yaralı yaban ördeği barınağa teslim edildi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı yaban ördeği tedavi altına alındı.
KÜTAHYA 02.06.2022, 09:54
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı yaban ördeği tedavi altına alındı.
Tavşanlı ilçesi Kütahya karayolu Çobanköy kavşağında 11 yavrulu yaralı yaban ördeği ailesi, hayvan sever öğrenci Beren Aydın tarafından Tavşanlı belediyesi barınağına teslim edildi.
Aslanbey ilkokulu 2. sınıfı öğrencisi Beren Aydın, babası ile gezintiye çıktığı esnada gördüğü yavru ördeklerin annesinin yaralı olduğunu fark etti. Daha sonra babası Murat Aydın ile birlikte yaralı ördek ve yavrularını Tavşanlı Belediyesi barınağına teslim ettiler.