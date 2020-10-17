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Yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı

YARALI OLARAK BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

KÜTAHYA 17.10.2020, 17:14
Yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan Şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emet Belediyesi çalışanı Nasuh Ünlüsoy tarafından Emet ilçesi Yarış Köyü yolunda yaralı olarak bulunan Şahin, Emet belediyesi ekipleri tarafından teslim alındı. Kanadından yaralı olduğu anlaşılan Şahin, Emet Orman İşletme Müdürlüğü personellerine haber verilerek teslim edildi. Bölgede çok az sayıda görülen Şahin, tedavisi için hemen Gediz İlçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim gönderildi. Yaralı Şahin’in tedavisi bittikten sonra, yaralı olarak bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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