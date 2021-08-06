banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Yanan alanlarda erozyon tehlikesi!
Yanan alanlarda erozyon tehlikesi!
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi
Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!
Aygün Aydın'a yine hapis cezası!

Yangın bölgesindeki kadınlar için şalvar dikiyorlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yangın bölgesinde yaşayan kadınlar için şalvar dikimi yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 06.08.2021, 09:45
Yangın bölgesindeki kadınlar için şalvar dikiyorlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yangın bölgesinde yaşayan kadınlar için şalvar dikimi yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Kumaşlarımız ilçe halkımız ve esnaflarımız tarafından bize hibe olarak veriliyor. Kadın kursiyerlerimizin tamamı gönülden isteyerek bu kampanyaya katıldılar. Gece gündüz şalvar dikiyorlar. Şalvarlar kısa sürede dikimi tamamlanarak Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gönderilecek. Oradan da ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırılacak. Tüm kursiyerlerimize ve kumaş bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
33°
açık