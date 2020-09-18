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Yan yatan direkler ne zaman düzeltilecek
YAN YATAN DİREKLER NE ZAMAN DÜZELTİLECEK
KÜTAHYA 18.09.2020, 12:08
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çamköy ile Gökağaç köyleri arasındaki telefon direklerinin ilginç hali, görenleri gülümsetiyor.
Vatandaşlar, direklerin düzeltilerek nizami bir hal almasını istiyor. Vatandaşlar, bunun için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını bildirdiler.
Vatandaşlar, "Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmelerini istiyoruz" şeklinde konuştular.
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