Yahya Daban: "Yer seçiminde problemli zeminlerden uzak durulmalıdır”

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, tarım arazileri ve yeraltı suyunun bulunduğu yumuşak, gevşek zeminlerde yapı yapmanın ve bu bölgeleri imara açmanın son derece sakıncalı olduğunu belirtti.

Yapılaşmada hem zemin, hem de binanın sağlam olması gerektiğini belirten Daban, "Şu anda Kütahya’da yeni yapılaşma için en uygun ve en güvenli alan Hilalkent Mahallesi 1453 Konutları ile üniversite arasında kalan alan yani Parmakören’in kuzeybatısına doğru uzanan bölgelerdir. Kütahya bir gün bile kaybetmeden yeni yapıları bu bölgeye yönlendirmelidir. Kentsel dönüşüm çalışması acilen yapılmalı, yer seçiminde problemli zeminlerden uzak durulmalıdır. Binanız ne kadar sağlam olursa olsun eğer zemini sağlam değilse veya gerekli zemin güçlendirme çalışmaları yapılmadan inşa edilmişse hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Nitekim son Kahramanmaraş depreminde zemin sıvılaşması sorunundan dolayı çok sağlam binaların yana yattığı veya zemine gömüldüğü görülmüştür. Mühendis ve mimarlarımıza olduğu kadar vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Ev alırken bir mühendisten yardım alınmalı mutfak dolaplarına veya banyo seramiklerine bakarak karar verilmemelidir. Binanın zemin etüt raporunda belirtilen hususlara uygun olarak inşa edilip edilmediği araştırılmalıdır” diye konuştu.