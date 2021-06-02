banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!

Yağışlar yüzleri güldürdü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, hububat ekili alanlarda son yağışların umut verici sonuçlar gösterdiği bildirildi.

KÜTAHYA 02.06.2021, 09:05
Yağışlar yüzleri güldürdü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, hububat ekili alanlarda son yağışların umut verici sonuçlar gösterdiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizde yağışsız geçen Mayıs ayı sonrasında beklenen yağışlar gelmiş olup, hububat ekili alanlarda ekiplerimiz tarafından kuraklık takip çalışmaları devam etmektedir. Son yağışlardan sonra bölgede hububat ekili alanlarda verimin iyi olacağı yönünde umudumuz artmıştır. Yağışların devam etmesi en büyük temennimizdir’’ ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu