Yabancı öğretmen ve öğrenciler Kütahya’da

Erasmus + Projesi kapsamında Kütahya’da bulunan yabancı öğretmen ve öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus + Programı kapsamında desteklenen, Adnan Menderes Ortaokulunun ortak olduğu "Climate and Threats on Cultural Heritage- CATCH " isimli projenin ilk kısa dönemli öğrenci değişim etkinliği 07-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Kütahya’da bulunan öğrenciler ve danışman öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bir araya geldiler. Kütahya’daki eğitim öğretim konularında Müdür Hasan Başyiğit’e çeşitli sorular yönelten misafir öğretmen ve öğrenciler Kütahya’daki okul, öğretmen ve öğrenci sayıları, yabancı dil eğitimi gibi konularda bilgi aldılar. Misafir ekip, Kütahya’nın misafirperverliğe hayran kaldıklarını belirttiler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin amacının, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı dikkatlerini çekmek ve iklim değişikliğinin kültürel miras alanlarında ki etkilerini anlamalarını sağlayarak onlarda kalıcı çevreci davranış değişikliği sağlamak olduğunu belirttiler.