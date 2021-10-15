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Yabancı öğrenciler Kaymakam Hakan Alkan’ı ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören 43 farklı ülkeden 43 yabancı öğrenci, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan’ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 15.10.2021, 11:41
Yabancı öğrenciler Kaymakam Hakan Alkan’ı ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören 43 farklı ülkeden 43 yabancı öğrenci, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette üniversiteli yabancı öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Hakan Alkan; “Küresel salgın dönemi olmasına rağmen 43 farklı ülkeden ilimiz üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimizle birlikte olmaktan ve onları misafir etmekten mutluluk duydum. Bu tür programlar farklı ülkelerden farklı insanların bir araya gelmesiyle birbirlerinin kültürlerini ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatını yakalayarak ülkeler arasında dostluk köprülerine de vesile oluyor. Barış içerisinde yaşayan bir dünyanın inşasında bu genç öğrencilerin etkin rol oynayacağına eminim. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen proje ekibine ve değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Hakan Alkan ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler daha sonra kaymakamlıktan ayrıldı.

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