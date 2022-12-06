Voleybol turnuvasında şampiyon Gediz Ardıç Ormanspor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli arasındaki dostluğun pekişmesi, dayanışmanın arttırılması ve çalışanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve 7 Orman İşletme Müdürlüğü’nün katılımı ile Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Voleybol Turnuvasında zorlu mücadeleler sonucu kupayı kazanan Gediz Orman İşletme Müdürlüğü takımı Gediz Ardıç Ormanspor oldu. 16 maçlık turnuva süresince takımlarını şampiyonluğa taşımak için kıyasıya mücadele eden takımlardan Simav Orman İşletme Müdürlüğü takımı Simav Eynal Ormanspor 2.lik kupasını alırken, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü takımı Domaniç Meşe Ormanspor üçüncü oldu.

Turnuva sonunda, en iyi smaçör ödülüne Gediz Orman İşletme Müdürlüğünden Fatih Türk, En İyi Pasör Ödülüne Simav Orman İşletme Müdürlüğünden Seyfettin Dinçer, en iyi savunma oyuncusu ödülüne Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy ve en centilmen oyuncu ödülüne ise Orman Bölge Müdürlüğünden Tuğrul Çiçek layık görüldü.

Düzenlenen tören ile Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Toç Bir-Sen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanı Erkan Gülmez ve Orman Bölge Müdürlüğü Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü Orman Endüstri Mühendisi Adem Öztürk tarafından kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi.