banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
İletişim Başkanı Altun’dan KPSS açıklaması
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Lincoln’den 2 gol 1 asist
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Martin Svedik: “Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu”
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı
Galatasaray, Morutan’ı Pisa’ya kiraladı

Virajı alamayan kamyon yan yattı

Kütahya’da sık sık kazaların meydana geldiği Ilıca Kavşağı’nda, bugün bir kaza daha yaşandı. Virajı alamayan kamyon yan yattı. Trafik kazasınedeniyle uzun kuyruk oluştu.

KÜTAHYA 05.08.2022, 11:19
Virajı alamayan kamyon yan yattı

Kütahya’da sık sık kazaların meydana geldiği Ilıca Kavşağı’nda, bugün bir kaza daha yaşandı. Virajı alamayan kamyon yan yattı. Trafik kazasınedeniyle uzun kuyruk oluştu.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde virajı alamayan kum yüklü kamyon yan yattı. Eskişehir istikametine seyretmekte olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle oluşan kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.Uzun Karayolları ekipleri ile trafik polislerinin uğraşı sonucu yol, yarım saatlik çalışmalar sonucu tek yönlü trafiğe açılabildi.

Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yolu kapatan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu