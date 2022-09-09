Veysel Eroğlu’ndan, Başkan Akçadurak’a ziyaret
Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.
Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu Belediye hizmet binası girişinde karşıladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tüysüz ve Mehmet Demirtaş eşlik etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrasında bölgemizin en büyük yatırımlarından olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü’ne gidilerek yatırımlar hakkında bilgiler aktarıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür ederek çini vazo hediye etti.
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