Vefat eden Kütahyalı din görevlileri dualarla anıldı

Vefat eden Kütahyalı din görevlileri, Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Düzenlenen programda, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Kütahyalı Ferruh Muştuer, Kütahya Ulu Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Sarı, Abdulkadir Candan ve Hayati Atalay Kur’an-ı Kerim tilavetleri sundu.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 2021 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan İstanbul Fatih Salih Paşa Camii Müezzin Kayyımı Kütahyalı Selman Selman Kızmaz, okuduğu kasidelerle gönüllere dokundu.

Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selim Kuru, yaptığı açıklamada, "Kütahya’da görev yapan ve vefat eden din görevlilerimizin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavetleri sunuldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda Yakup Seven, Mehmet Uzunca, İsa Ada, Turgut Ada, Sıtkı Türk, Ahmet Akça, Ömer kısa, Mustafa Gazel, İhsan Ertunç, Şükrü Özdurmuş, Şakir Ökdemir, Hüseyin Düğmez, Ramazan Saman, İsmail Top, Mehmet Ay ve Abdurrahman Karazeybek meslektaşlarımız rahmeti rahmana kavuştu. Okuduğumuz Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yaptığımız duaları Allah kabul etsin. Dernek olarak, bu geleneği inşallah ileri ki yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

Program, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın yaptığı duayla sona erdi.