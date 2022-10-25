Vefa’da sona doğru

Kütahya Belediyesi, Vefa Futbol Sahası’ndaki çalışmalarda büyük aşama kaydetti.

Gençlerin spora yönelmeleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Kütahya Belediyesi’nin yatırımları şehrin her mahallesinde sürüyor. Uzun yıllar atıl bir durumda olan Vefa Futbol Sahası’na el atan Kütahya Belediyesi, sahanın altyapısını hazır hale getirmiş, ek bina inşaatına da başlamıştı. Çalışmalar çerçevesinde, Kütahya’nın önemli futbol sahaları arasında yer alan Vefa Mahallesi’ndeki sahanın etrafı tel örgülerle çevrildi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Soyunma odası ve sosyal donatı alanlarını içeren ek bina inşaatı da yükselmeye başladı. Sahadaki çalışmalar tamamlandığında gençlerimiz daha güvenli ve konforlu bir alanda spor yapabilecek.